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فاقدون لوظائفهم في التربية - اسماء

12/12/2023 12:15:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم، اعتبار الموظفين ادناه فاقدين للوظيفة، لتغيبهم عن عملهم دون عذر مشروع مدة عشرة أيام فأكثر متصلة أو متقطعة منذ بداية العام.


وقالت الوزارة، في إعلان نشر عبر الصحف اليومية على لسان مدير إدارة الموارد البشرية عبد الله الزعبي، إن القرار جاء استنادا لأحكام المادة (170/أ/2) من نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، وبناء على تنسيب لجنة الموارد البشرية.


وتاليا الاسماء:






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