فاقدون لوظائفهم في التربية - اسماء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم، اعتبار الموظفين ادناه فاقدين للوظيفة، لتغيبهم عن عملهم دون عذر مشروع مدة عشرة أيام فأكثر متصلة أو متقطعة منذ بداية العام.
وقالت الوزارة، في إعلان نشر عبر الصحف اليومية على لسان مدير إدارة الموارد البشرية عبد الله الزعبي، إن القرار جاء استنادا لأحكام المادة (170/أ/2) من نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، وبناء على تنسيب لجنة الموارد البشرية.
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