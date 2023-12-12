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اشتباكات عنيفة قرب مستشفى الرازي في جنين

12/12/2023 12:15:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة، إن اشتباكات عنيفة تدور قرب مستشفى الرازي في جنين بالضفة الغربية المحتلة.


وأضاف المراسل، أن عبوة فلسطينية الصنع انفجرت أثناء عبور آليات للاحتلال في محيط مخيم جنين.


كما تجدد إطلاق نار كثيف في جنين أثناء اقتحام قوات الاحتلال محيط المخيم، وسُمع دويّ انفجار قوي.


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