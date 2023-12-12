اشتباكات عنيفة قرب مستشفى الرازي في جنين
التاريخ
12/12/2023 12:15:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة، إن اشتباكات عنيفة تدور قرب مستشفى الرازي في جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وأضاف المراسل، أن عبوة فلسطينية الصنع انفجرت أثناء عبور آليات للاحتلال في محيط مخيم جنين.
كما تجدد إطلاق نار كثيف في جنين أثناء اقتحام قوات الاحتلال محيط المخيم، وسُمع دويّ انفجار قوي.
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