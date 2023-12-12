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الاحتلال يعتقل فلسطينيين من طوباس

12/12/2023 12:15:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مواطنين فلسطينيين من بلدة عقابا شمال طوباس.


وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب زيد عبد الكريم غنام (20 عاما)، كما اعتقلت المواطن الفلسطيني خالد أحمد أبو حمد للضغط على نجله أحمد لتسليم نفسه.

وفا


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