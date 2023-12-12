الاحتلال يعتقل فلسطينيين من طوباس
التاريخ
12/12/2023 12:15:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مواطنين فلسطينيين من بلدة عقابا شمال طوباس.
وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب زيد عبد الكريم غنام (20 عاما)، كما اعتقلت المواطن الفلسطيني خالد أحمد أبو حمد للضغط على نجله أحمد لتسليم نفسه.
وفا
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