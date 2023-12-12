الاحتلال يقتحم مخيم عسكر القديم شرق نابلس
التاريخ
12/12/2023 12:15:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس.
وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت المخيم من محاور عدة، وأغلقت كافة مداخله.
واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وعدد من الشبان في المخيم ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.
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