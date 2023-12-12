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وظائف شاغرة ومدعوون لاستكمال إجراءات التعيين

12/12/2023 12:15:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا ديوان الخدمة المدنية أشخاص لاستكمال إجراءات التعيين وإجراء المقابلات الشخصية بالتنسيق مع الدوائر المعنية وفقًا للشروط المحددة.


كما نشر إعلانات لوظائف شاغرة في القطاع الخاص، وتاليا التفاصيل :
































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