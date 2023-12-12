وظائف شاغرة ومدعوون لاستكمال إجراءات التعيين

وظائف شاغرة ومدعوون لاستكمال إجراءات التعيين
التاريخ
12/12/2023 12:15:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا ديوان الخدمة المدنية أشخاص لاستكمال إجراءات التعيين وإجراء المقابلات الشخصية بالتنسيق مع الدوائر المعنية وفقًا للشروط المحددة.
كما نشر إعلانات لوظائف شاغرة في القطاع الخاص، وتاليا التفاصيل :
MENAFN12122023000208011052ID1107575706
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.