الطقس اليوم في مملكة البحرين

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- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم (الثلاثاء) في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى ضبابيًا في بعض المناطق في البداية، ثم يتحول إلى معتدل بوجه عام مع كميات متفاوتة من السحب في وقت لاحق من النهار، ولكنه بارد نسبياً ورطب هذه الليلة.
الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة، ثم تتحول إلى جنوبية شرقية هذه الليلة مع تحذير من تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق.
ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام.
درجة الحرارة: العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 100 بالمئة، والصغرى 40 بالمئة.
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