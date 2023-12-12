الطقس اليوم في مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم (الثلاثاء) في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى ضبابيًا في بعض المناطق في البداية، ثم يتحول إلى معتدل بوجه عام مع كميات متفاوتة من السحب في وقت لاحق من النهار، ولكنه بارد نسبياً ورطب هذه الليلة.



الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة، ثم تتحول إلى جنوبية شرقية هذه الليلة مع تحذير من تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 100 بالمئة، والصغرى 40 بالمئة.