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مدير عام الدرة لـ الأنباء جاهزون لاستقبال طلبات استقدام العمالة المنزلية من الفلبين وتنفيذها قبل رمضان

12/11/2023 11:39:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
زفّ مدير عام شركة الدرة للعمالة بالتكليف محمد فهد الزعبي، في تصريح لـ«الأنباء»، البشرى لعموم المواطنين والمقيمين عن بوادر جادة لحلحلة الإشكالات فيما يخص استقدام العمالة المنزلية من الفلبين بما يتسق مع الاحترام المتبادل بين الدولتين، مؤكدا أن الاتفاق على حل من شأنه استئناف استقدام العمالة المنزلية ووصول دفعات منها قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وأشار الزعبي إلى أن الطرفين سيجلسان على طاولة التفاوض لمناقشة جميع السبل التي من شأنها كسر الجليد في هذا الملف، مما يبعث على التفاؤل والامل بشأن إعادة الاستقدام، لافتا إلى أن الفريق الفلبيني الذي سيزور الكويت سيبحث الآليات المناسبة بهذا الخصوص.
وأشار الى أن التفاوض المرتقب سينطلق من أرضية واضحة والتي تميل إلى الا تكون مشددة في التعامل الثنائي بقدر حرصها على احترام سيادتها وسيادة الدول، مع عدم الخروج عن إطار الاتفاقية الثنائية بين الدولتين، مبينا أن «الدرة» شركة حكومية، وهي على أهبة الاستعداد والجاهزية بأنظمتها التشغيلية لاستقبال طلبات الاستقدام، وتنفيذها حال حدوث الانفراجة وأخذ الضوء الأخضر من الحكومة. ‎

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