عبدالله السند الصحة جاهزة لاستقبال المرضى والمصابين في قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أعلن مدير مركز التواصل الصحي د.عبدالله السند عن أن وزارة الصحة جاهزة لاستقبال المرضى والمصابين في قطاع غزة في مستشفيات وزارة الصحة.
وذكر في تصريحات خلال ندوة الجمعية الطبية «غزة كارثة صحية» انه تم تسلّم التقارير الأولية وأسماء المصابين الذين سيتم علاجهم في الكويت.
كما اعلن عن استعداد الكويت لإرسال الفرق الصحية متى ما سمح بذلك، والدخول لقطاع غزة لعلاج المصابين.
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