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ديوان الخدمة يعقد ورشة خاصة بالحوكمة المؤسسية للجهات الحكومية

12/11/2023 11:39:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقد ديوان الخدمة المدنية ورشة عمل بعنوان «تطبيق الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية» للجهات الحكومية بهدف نشر الوعي بمفهوم الحوكمة المؤسسية في الأجهزة الإدارية بالدولة ولتعزيز مفاهيم ومبادئ الحوكمة المؤسسية على جميع العاملين بالجهات الحكومية.
وقال الديوان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (إكس) - تويتر سابقا - إن قطاع التطوير الإداري بالديوان عقد الورشة التدريبية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بمشاركة عدد من القياديين والإشرافيين بكافة الجهات الحكومية.
وأضاف أنه تم خلال الورشة تقديم عرض يتضمن بيان مفهوم وأهمية الحوكمة المؤسسية وتوضيح خطوات تنفيذ منظومة الحوكمة المؤسسية بالجهات الحكومية وعرض ونقل التجارب الناجحة.
وأوضح أنه تم التطرق أيضا إلى استراتيجية الديوان التي أطلق عليها البرنامج الوطني للحوكمة المؤسسية ومن أبرز أهدافها ومنهجية عملها بناء قدرات الجهات الحكومية من خلال التوعية والتدريب في مفهوم الحوكمة وتنفيذ برنامج إعداد مدربين وطنيين بالحوكمة المؤسسية بكافة قطاعات الدولة.
وأشار البيان إلى أن الديوان استضاف فريق الحوكمة المؤسسية بوزارة الشؤون الاجتماعية لاستعراض تطبيق الحوكمة المؤسسية لديها باعتبارها أول وزارة تقوم بوضع خطة معتمدة وفق مدة زمنية لتطبيق اجراءات ومعايير الحوكمة المؤسسية في القطاع العام.

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