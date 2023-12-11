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تطبيق سهل مرشح لجائزة أفضل مبادرة شمولية رقمية في ملتقى الحكومة الرقمي السعودي

12/11/2023 11:39:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية عن قائمة الجهات الحكومية الرقمية لدول مجلس التعاون الخليجي المرشحة لجائزة «ملتقى الحكومة الرقمي الخامس».
وذكرت الهيئة في حسابها عبر منصة (إكس) أن الجائزة تتضمن ست فئات لأفضل أداء حكومي رقمي من ضمنها أفضل خدمة حكومة رقمية وأفضل استخدام للذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية وأفضل مبادرة للبيانات المفتوحة وأفضل مبادرة للتمكين الرقمي للمرأة وأفضل مشاركة مجتمعية رقمية وأفضل مبادرة للشمولية الرقمية.
وقد رشح التطبيق الحكومي الكويتي الموحد للخدمات الحكومية (سهل) لجائزة أفضل مبادرة للشمولية الرقمية إلى جانب خدمة (تقدير) السعودية وبوابة (مدى) للنفاذ الرقمي القطري.
وسينطق الملتقى في الـ 19 من الشهر الجاري ويمتد على مدى يومين بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ونخبة من الخبراء والمختصين وصناع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.

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