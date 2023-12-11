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السكنية تنتهي من توزيع بطاقات الاحتياط للدفعة 6 من الضاحية 4 بمشروع جنوب سعد العبدالله

12/11/2023 11:39:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر، ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية انتهت من توزيع جميع بطاقات الاحتياط للدفعة السادسة من الضاحية الرابعة بمشروع جنوب سعد العبدالله، وسيتم إجراء عملية القرعة غدا الأربعاء 13 الجاري.
وكانت «السكنية» قامت مؤخرا بتوزيع الدفعة السادسة من N4 للقسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، والتي تشتمل على 261 قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى 1/11/2003.
من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية (إدارة المتابعة) عن استدعاء مواطنين لمراجعتها أثناء الدوام الرسمي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إذاعة، ونشر ذلك بالجريدة الرسمية الكويت اليوم.
وفيما يلي أسماء المواطنين:
محمد جاسم محمد نعمه الحساوي، كذلك أسرة المرحوم يوسف بدران يوسف الدوسري، وأسرة المرحوم راشد علي دخيل المري، وأسرة المرحوم مرزوق محمد صالح العجمي، وأسرة المرحوم هوية عيد طرق العازمي، وأسرة المرحوم ناصر سالم فلاح فدغوش الهاجري، وأسرة المرحوم ناصر يوسف أحمد العمران، وأسرة المرحوم ناصر علي راشد هزاع العجمي، واسرة المرحوم حزام عبدالله سعد الهاجري، وأسرة المرحوم منيف بشير منيف الدوسري، وأسرة المرحوم محفوظة علي مبارك الهاجري.

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