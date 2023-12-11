التربية تطلق حملة لنسعى بعلمنا استعدادا لاختبارات الفصل الأول

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضليأطلقت وزارة التربية أمس حملة توعوية تحت شعار «لنسعى بعلمنا» استعدادا لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 /2024 بهدف إعداد الطلبة والطالبات تربويا ونفسيا لدخول الاختبارات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الوهيدة، أن الحملة أطلقتها «التربية» عبر الحسابات الإلكترونية ووسائل إعلامية مختلفة في إطار جهودها المستمرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم.

وتابع الوهيدة ان الحملة تهدف إلى إعداد الطلبة تربويا ونفسيا لدخولهم الاختبارات وإرشادهم نحو طرق المذاكرة السليمة والتحلي بالإيجابية والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة وتوفير الأجواء المناسبة لعقدها.

وأكد أنه سيتم خلال هذه الحملة تقديم كل سبل الدعم التربوية، كتوفير مصادر تعلم معتمدة وبنوك أسئلة وقنوات تربوية توفر شروحات الدروس إضافة إلى استشارات نفسية واجتماعية من خلال منصة «استشر» الإلكترونية، فضلا عن بث رسائل تحفيزية من نماذج طلابية متفوقة ونصائح وإرشادات مختلفة.

وبين الوهيدة أنه ضمن الحملة تشارك الوزارة بركن توعوي في الفترة من 12 الى 15 الجاري بمجمع مروج لاستعراض أهم الخدمات التعليمية التي يحتاجها الطالب بفترة الاختبارات إضافة إلى عرض اللوائح المنظمة لسير عملية الاختبارات.

ولفت إلى أن الركن يأتي بمشاركة التوجيه الفني للمواد الأساسية ومختصين اجتماعيين ونفسيين لإرشاد المتعلمين وتوجيههم حرصا من الوزارة على تسخير خبرات المختصين من أهل الميدان لخدمة المتعلمين وأولياء أمورهم.