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السفير الكوري مشاركة فاعلة لجاليتنا في حملة دعنا نشجر الكويت والتزام ثابت للحفاظ على البيئة

12/11/2023 11:39:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
استضافت سفارة جمهورية كوريا لدى البلاد وشركة نفط الكويت، حملة «دعنا نشجر الكويت» (Go GreenKuwait) في محمية العبدلي الطبيعية التابعة لـ «نفط الكويت». وتم تنظيم هذه المبادرة البيئية بالتعاون مع الجالية الكورية في الكويت.
من جهته، أعرب السفير الكوري لدى البلاد تشونغ بيونغ ها عن سعادته بالمشاركة الفاعلة للجالية الكورية في المجتمع الكويتي والتزامها الثابت بالحفاظ على البيئة الطبيعية في الكويت وخصوصا أن هذه المرة الثانية التي يقومون فيها بذلك، مثمنا جهود شركة نفط الكويت وموظفيها المتطوعين ودعمهم الذي لا يقدر بثمن في التحضير لهذا الحدث.
وفي مبادرة تعاون مهمة، خصصت شركة نفط الكويت منطقة حصرية لزراعة الأشجار للجالية الكورية داخل محميتها الطبيعية، ما يرمز إلى الالتزام المشترك بالحفاظ على البيئة والتعاون بين الثقافات.
وأكدت السفارة الكورية في بيان أن «حملة Go GreenKuwait هي أكثر من مجرد فعالية لزراعة الأشجار، وإنما تهدف إلى استعادة المرونة البيئية في بيئة الكويت الفريدة».
وأوضحت أن «المبادرة ركزت على زراعة أنواع محددة من الأشجار مثل Vachellia tortilis وRhanterium epapposum القادرة على الازدهار في الظروف الصعبة التي تتسم بها صحراء الكويت التي تعاني من ندرة المياه». ولفتت إلى أن «هذه الحملة تسلط الضوء على الدور الحاسم لزراعة الأشجار في التخفيف من آثار تغير المناخ، وتعتبر الأشجار أيضا أساسية للحفاظ على التنوع البيولوجي، ومنع تآكل التربة، والحفاظ على التوازن البيئي».

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