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ياسوناري اليابانية لغة شائقة جدا وليست صعبة كما قد تبدو

12/11/2023 11:39:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أقامت سفارة اليابان لدى البلاد مسابقة الخطابة باللغة اليابانية السادسة عشرة بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الكويت والجمعية اليابانية في الكويت الأحد الماضي في مكتبة الكويت الوطنية.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب السفير الياباني لدى البلاد مورينو ياسوناري عن سعادته البالغة لإقامة هذا الحدث على مدى ستة عشر عاما، مبديا تقديره للدعم المستمر الذي يقدمه مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الكويت لتعليم اللغة اليابانية منذ عام 1996.
وتمنى السفير زيادة عدد دارسي اللغة اليابانية من الكويت، مضيفا أن اللغة اليابانية ليست بالصعوبة التي قد تبدو عليها، بل إنها شائقة للغاية.
شارك في المسابقة العديد من دارسي اللغة اليابانية المتحمسين، بحضور جمهور يزيد على ستين شخص مهتم باللغة والثقافة اليابانية. وقد نال الأداء الممتاز الذي قدمه المتسابقون على المسرح إعجاب الجميع بالفعل.
وعلى هامش المسابقة قدمت ميرفيه، المنسق الأكاديمي لمكتب (J-MENA) (مشروع الشبكة العالمية للدراسة في اليابان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) في مكتب أنقرة بجامعة كيوشو، عرضا تقديميا للترويج للدراسة في اليابان مع معلومات عامة عن مختلف الجامعات اليابانية الشهيرة. كما استمتع المشاركون بمشاهدة العرض المباشر للفنون القتالية اليابانية «الأيكيدو» التي أداها فريق «آيكيكاي» وهو مجموعة من لاعبي الأيكيدو المتمرسين في الكويت.

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