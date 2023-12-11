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مقال وإن عدتم عدنا للكاتب يعقوب الغنيم جامع مانع ماتع بقلم مهدي عبد العليم

12/11/2023 11:39:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طالعت مقال «وإن عدتم عدنا» للدكتور يعقوب يوسف الغنيم ـ يحفظه الله ويرعاه ـ المنشور في «الأنباء» عدد يوم الأربعاء 6/12/2023 م، وبعد إفادتي واستمتاعي بالمقال فكرا وأسلوبا وعرضا توثيقيا أقول بكل صدق وتجرد:
إنه ـ بحق ـ مقال جامع مانع ماتع أستطيع أن أسميه «مقالا يعقوبيا»، لما للدكتور يعقوب المكرم «أبي أوس» من سمات تتسم بها كتاباته ولاسيما الصحافية منها، وهذا ما رأيته في هذا المقال:
1 ـ أنه يناسب المقام ويواكب الأحداث الجارية في غزة وفلسطين، حيث تجري الآن هجمة بربرية وحشية من جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ ما يزيد على شهرين في حرب لا تصنف إلا أنها حرب إبادة، إنهم يقصدون عمدا قصف المدنيين العزل من نساء وأطفال وشيوخ وقصف البيوت والمنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد وتدميرها على من فيها، والعجيب المدهش المخزي أن العالم الغربي يدعم المحتل المعتدي بكل أنواع الدعم، فيما يقف ما تبقى من المجتمع الدولي موقف المتفرج المكتفي ببيانات الإدانة والشجب.
2 ـ تصديره ببيان موقف الكويت الواقعي المشهود حكومة وشعبا في مناصرة الشعب الفلسطيني، وليس أدل على ذلك من استمرار الجسر الجوي الممتد بكل أنواع المساعدات الإنسانية لغزة، والكويت بلا فخر ولا منّ تتصدر دول العالم في حجم المساعدات قدرا ونوعا واستمرارا وديمومة.
3 ـ أنه مدعم بالتوثيق التاريخي لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته منذ أمد بعيد يمثل ذلك (رسائل الاحتجاج الشعبية) من قبل زمن النكبة ومنذ عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح (طيب الله ثراه)..
4 ـ انطلاقه من القرآن الكريم وتفسيره، وصحيح السنة وأحداث تاريخنا الإسلامي، فقد فسر تفسيرا وافيا الآيات الأولى من سورة الإسراء، ووعيد الله لليهود (وإن عدتم عدنا) هذا الوعيد الممتد أثره ومفعوله إلى هذا الزمن الحاضر والمستقبل، وتتبع وقائع الفتح الإسلامي على عهد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه).
5 ـ أن هذا المقال تأريخي توثيقي تراثي ود. يعقوب ـ يحفظه الله ويرعاه ـ مؤرخ ثبت ثقة في كل ما يورد من مواقف وأحداث وآراء مختارة من أوثق المراجع والمصادر، من ذلك كتاب «ضد إسرائيل» تأليف بيار ديمرون ـ (مقالات أ. إبراهيم الشطي)، وثيقة عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ (العهدة العمرية) التي شهد عليها الصحابة معه، وتضمنت دستورا إنسانيا للحرب والسلام.
6 ـ تعريته صفات اليهود «شذاذ آفاق» وادعاءاتهم عبر الأجيال المتعاقبة منهم وحركتهم الصهيونية المعادية للإنسانية، وتفنيده أكذوبة أن اليهود سكنوا هذه الأرض قبل الرومان.
7 ـ كشفه أسرار دعم الغرب لليهود ودوافعهم للخلاص من أذاهم بعد أن شاهدوا منهم ما يكرهون، ولذا فقد تعمدوا إبعادهم، وأنتجت قريحتهم وذهبوا في تفكيرهم إلى مسألة احتلالهم لفلسطين خلاصا منهم.
8 ـ بيانه الجلي حول تمترس يهود اليوم بقانون معاداة السامية الذي يلاحقون به كل من يكشف مخططاتهم ويبطل ادعاءاتهم، مع أنهم ليسوا الساميين وحدهم.
9 ـ تجليته بكل وضوح بالأدلة التاريخية الموثقة كذب اليهود وادعاءهم أن فلسطين أرض الميعاد، بل هي أرض عربية إسلامية سمى مدنها العرب والمسلمون الفاتحون، ومنها غزة هاشم، وظلت كذلك حتى عهد الدولة العثمانية.
10 ـ تعاطفه الشخصي الواضح (يحفظه الله ويرعاه) مع إخوانه وأبنائه من جموع الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيتهم قولا وفعلا التي يرى أنها قضية العرب والمسلمين، وهذا المقال دليل على ذلك.
11 ـ وجاء ختامه الطيب الذي يتضمن هدف المقال بقوله: «وأخيرا فإنه من المأمول أننا قد جلونا بعض الجوانب المهمة حول الوضع الذي يحيط بقضية فلسطين، وهي قضية تشغل بال جميع المسلمين يلتقي حولها القاصي والداني منهم، وكلهم مستعد لبذل الغالي والنفيس في سبيل تخليصها مما هي فيه من بلاء سببه الصهاينة والدول التي لاتزال تسير على وتيرة الاستعمار، فتقوم بدعم هؤلاء البغاة سياسيا وماديا، بل وعسكريا».
12 ـ هذا، وقد ازدان المقال بلغته الجميلة المطواعة وأسلوبه الأخاذ، فازداد وضوحا وبيانا راعى مقتضى الحال الذي تحتاج إليه الكتابة الصحافية.
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بارك الله في جهود د. يعقوب يوسف الغنيم، ولا جف مداد قلمه، وسلم إحساسه الذي صدق، وعقله الذي فكر، وقلمه الذي سطر، ومتعه بالصحة والعافية، ليبقى عطاؤه لأمته ولدينه ولوطنه ثرا مستمرا.

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