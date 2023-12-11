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التأمينات عدم تحقق أي ضرر لأصحاب المعاشات التقاعدية

12/11/2023 11:39:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن ما ينشر من قبل بعض الحسابات في وسائل التواصل من إشاعات تخص القانون الجديد لرفع الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية غير دقيق، وتود المؤسسة التأكيد على أن المادة الثانية من القانون تضمن بل تحتّم عدم تحقق أي ضرر لأصحاب المعاشات التقاعدية، وأن المادة الثامنة من قرار وزير المالية تنص على نقل كل من استفاد من الحد الأدنى في القرار رقم 2 لسنة 2003 إلى الحد الأدنى الجديد أو فئة أعلى في حال زيادة عدد الأولاد المعالين، ويعني ذلك دخول فئات جديدة بحدود دنيا أعلى من السابق.

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