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كابريرا لـ الأنباء وفد فلبيني يصل الكويت الثلاثاء لمناقشة العمالة

12/11/2023 11:39:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
كشف السفير الفلبيني لدى البلاد جوسيه كابريرا عن أن وفدا حكوميا فلبينيا، سيصل إلى الكويت صباح الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع الجانب الكويتي بخصوص قضايا العمالة والحظر الذي فرضته الكويت في مايو الماضي.
وكشف كابريرا في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن أن زيارة الوفد ستستمر حتى 14 ديسمبر، حيث سيغادر الوفد الكويت مساء الخميس، معربا عن أمله في أن تكون نتائج المباحثات مرضية للطرفين.

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