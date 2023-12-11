كابريرا لـ الأنباء وفد فلبيني يصل الكويت الثلاثاء لمناقشة العمالة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
كشف السفير الفلبيني لدى البلاد جوسيه كابريرا عن أن وفدا حكوميا فلبينيا، سيصل إلى الكويت صباح الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع الجانب الكويتي بخصوص قضايا العمالة والحظر الذي فرضته الكويت في مايو الماضي.
وكشف كابريرا في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن أن زيارة الوفد ستستمر حتى 14 ديسمبر، حيث سيغادر الوفد الكويت مساء الخميس، معربا عن أمله في أن تكون نتائج المباحثات مرضية للطرفين.
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