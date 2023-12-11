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لجنة التعاون الكويتية ـ الأميركية المشتركة JCC عقدت اجتماعها الدوري

12/11/2023 11:39:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلقت اجتماعات لجنة التعاون المشتركة الكويتية ـ الأميركية JCC في قاعة الأوسمة بهيئة العمليات والخطط برئاسة مدير التعاون العسكري العميد الركن بحري فهد العتيبي ونائب مدير الخطط الاستراتيجية في القيادة المركزية الأميركية. وقالت وزارة الدفاع، في بيان صحافي، إن هذه الاجتماعات تهدف إلى الاطلاع على ملاحظات ونتائج العمل المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات العسكرية.
الى ذلك، عقدت صباح امس لجنة التوجيه الكويتية ـ الإيطالية المشتركة اجتماعها التاسع في قاعدة سالم الصباح الجوية برئاسة مساعد آمر القاعدة (رئيس اللجنة المشتركة) العميد الركن طيار سلطان الصباح، ونائب رئيس أركان القوة الجوية الإيطالية.
ويهدف الاجتماع إلى متابعة سير الأعمال المتعلقة بمشروع طائرات «اليوروفايتر».

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