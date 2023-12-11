Tuesday, 12 December 2023 09:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ربط مركز جابر لطب الأسنان بالنظام الآلي لمستشفى جابر

12/11/2023 11:39:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
سحبت وزارة الصحة جميع القرارات الإدارية الصادرة بشأن التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة واعتبارها كأن لم تكن، وذلك اعتبارا من 5 الجاري.
من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة ربط مركز جابر الأحمد التخصصي لطب الأسنان بالنظام الآلي لمستشفى جابر الأحمد فيما يخص خدمات الأشعة والمختبر والصيدلية ودخول المرضى وخروجهم من المستشفى.
وقال الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان د.أحمد أسد، في تصريح صحافي، إن إتمام عملية الربط جاءت بالتنسيق والتعاون بين قطاعي الأسنان والصحة الرقمية في إطار تواصل جهود ميكنة الخدمات الصحية وتنفيذا لتعليمات وزير الصحة د.أحمد العوضي. وأضاف أن ذلك يأتي في سياق إتمام ربط جميع المراكز والمستوصفات التابعة لمنطقة مبارك الكبير الصحية بمركز جابر الأحمد التخصصي لطب الأسنان. وأوضح أن ميكنة الخدمات الصحية وربطها رقميا سيسهل الوصول إلى البيانات الصحية للمراجع ومعرفة التاريخ المرضي ورسم الخطة العلاجية وضبط صرف الأدوية بالإضافة إلى ترشيد عمل الفحوصات المخبرية وتنظيم مختلف الإجراءات الخاصة بمراجعات المرضى.
من جانب آخر، ثمنت وزارة الصحة تعاون دول مجلس التعاون في مجال زراعة الأعضاء على مدى نحو 30 عاما، مشيدة بالإنجازات التي تحققت من خلال برنامج مشاركة الأعضاء وزرعها للمرضى في دول مجلس التعاون. واستمرارا للتعاون الخليجي في مجال مشاركة الأعضاء وزرعها للمرضى بدول المجلس، تشير الإحصائيات إلى إجراء عملية زراعة كبد لنحو 42 مريضا كويتيا في أبوظبي من متبرعين متوفين من الكويت خلال العامين الماضيين، حيث تنقل الأعضاء تحت إشراف الجهات الحكومية بكلا الدولتين.
كما تعرب الوزارة عن فخرها بالإنجازات التي حققها برنامج توفير الأعضاء من الوفيات على مدار 24 عاما، حيث نجح هذا البرنامج بإنقاذ 1338 مريضا يعانون من المرض المزمن أو الموت، عبر توفير أعضاء وأنسجة من 407 متوفين دماغيا في الكويت حتى الآن، مثمنين في هذا السياق جهود ودور جمعية زراعة الأعضاء، والذي يضم مجلس إدارتها نخبة من الأطباء المشهود لهم بالمهنية والأمانة والتفاني بالعمل لخدمة مرضى الكويت، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
كما تجدد «الصحة» تأكيدها على أن مصلحة المرضى تظل الأولوية لها والتي تسخر لها كل الامكانيات بالتوازي، مع العمل على تذليل أي تحديات.

MENAFN11122023000130011022ID1107575425

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث