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تأجيل دورات شغل الوظائف المرتبطة بأعمال القضاء

12/11/2023 11:39:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أعلنت وزارة العدل إرجاء الدورات التدريبية المؤهلة لشغل وظائف معاون القضاء والمقررة اليوم الثلاثاء إلى أجل آخر. وجاء في كتاب أرسله وكيل وزارة العدل هاشم القلاف إلى المستشار مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بشأن طلب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإلحاق جميع الموظفين المذكورين بالدورات التدريبية المؤهلة لشغل وظائف معاون القضاء، يرجى التكرم باتخاذ ما يلزم نحو ارجاء الدورات المذكورة إلى وقت لاحق سوف يتم تحديده بالتنسيق مع المعهد.
وكان من المقرر ان تبدأ تلك الدورات اليوم الثلاثاء على مدى 3 ايام وتشمل مأموري تنفيذ احكام والموثقين والموثقين الشرعيين وأمناء سر جلسة، وأمناء سر تحقيق، ومنفذي أحكام، وضابط دعاوى وذلك خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ونصف ظهرا.
يذكر ان تلك الدورات جاءت بناء على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 2023/1024 لبحث التظلمات المقدمة من الموظفين الذين لم يتم إلحاقهم بالدورات المؤهلة لشغل وظائف معاوني القضاء والمرفق به كشف بأسماء الموظفين المعنيين.

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