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الجولة الرابعة لاجتماعات الكويت والاتحاد الأوروبي ناقشت التعاون الأمني

12/11/2023 11:39:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال رئيس بعثة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي السفير نواف العنزي إن الجولة الرابعة لاجتماعات كبار المسؤولين بين الكويت والاتحاد، التي عقدت في بروكسل برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي، ناقشت قضايا الأجندة العالمية والتنوع الاقتصادي ومسائل التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.
وقال السفير العنزي لـ «كونا» إن فرق العمل الثلاثة في الاجتماع ضمت في عضويتها ممثلين من وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والصحة والتربية،و إلى جانب الإدارة العامة للطيران المدني والجهاز الوطني للأمن السيبراني والهيئة العامة للبيئة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وقد بحثت خلاله فرص التعاون المشترك.
وأضاف أن الاجتماع خلص إلى توصيات تصب في مصلحة العلاقات المشتركة بين الكويت والاتحاد الأوروبي، منها ضرورة الاستمرار في التنسيق وتكثيف التواصل الدوري بين الجانبين بهدف تعزيز الشراكة الكويتية ـ الأوروبية من أجل التوصل إلى نتائج تتناسب مع حجم الطموح المشترك في تقوية العلاقات بين الجانبين.

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