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الأستاد لجنة لدراسة طلبات وكشوف التأهيل من المصانع المحلية والأجنبية المعتمدة لدى الكهرباء

12/11/2023 11:39:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
شكّل وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الاستاد لجنة لدراسة طلبات وكشوف التأهيل من المصانع المحلية والاجنبية المعتمدة في وزارة الكهرباء والماء، برئاسة مدير محطة الدوحة الشرقية م.وائل الخميس.
وحدد القرار الوزاري الذي أصدره الوزير بهذا الشأن المهام المكلفة بها اللجنة والتي تتضمن تلقي ودراسة طلبات اعتماد المصانع المحلية والأجنبية، وإصدار إجراءات أو آلية تقديم الطلبات، ويحق لها دون سواها مخاطبة المتقدمين واستكمال أي نقص في البيانات أو المستندات.
كما تقوم اللجنة بتحديث القوائم المعتمدة للمصانع المحلية والأجنبية بشكل دوري وفقا لكراسات الأسس والمعايير المعتمدة لدى الوزارة، ودراسة وثائق ومتطلبات وكراسة شروط التأهيل الواردة من قطاعات الوزارة وصياغتها بالشكل النهائي بالتنسيق مع القطاع المختص أو مع من تراه من ممثلي الوحدات التنظيمية المختلفة بالوزارة.
وتعمل اللجنة ايضا على دراسة وتوحيد الأسس والمعايير والشروط الفنية الواردة من القطاعات المختصة واعتمادها من قبل اللجنة على ان يتم نشرها في الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة.
وفي هذا الشأن أشادت مصادر مطلعة في الوزارة بأداء أعضاء اللجنة السابقة التي كان يترأسها الوكيل المساعد لقطاع محطات القوى م.هيثم العلي ودورها في دراسة الوثائق التي كانت تعرض عليها.

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