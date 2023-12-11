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نزاهة تصرف مكافأة لمبلغ عن جريمة فساد

12/11/2023 11:39:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، عن أن الهيئة صرفت مكافأة مالية لأحد المبلغين عن جرائم الفساد، لافتة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون إنشائها رسمت أطر هذه المسألة من خلال جواز منح المبلغ مكافأة مالية متى استوفى بلاغه الشروط المقررة في القانون وأدى إلى الكشف عن جريمة من جرائم الفساد المحددة في المادة (22) من القانون، وذلك بصدور حكم نهائي بات بالإدانة بالواقعة محل البلاغ، حيث قامت «نزاهة» بتفعيل هذه الأحكام ومنح مكافأة مالية للمبلغ تقديرا منها لجهوده في الإبلاغ عن جرائم الفساد.
وأكدت «نزاهة» أهمية ممارسة الأفراد واجبهم الوطني في تقديم بلاغاتهم عن جرائم الفساد مدعومة بالدلائل الجدية والمستندات والوثائق، آخذين في الاعتبار الطبيعة الخاصة لعمل الهيئة من حيث ما تستلزمه المواد (2، 22، 38) من القانون في الصفات الوظيفية للأشخاص المبلغ ضدهم والجرائم التي تختص بها الهيئة وتدعيم البلاغات بالدلائل الجدية لكي تتمكن الهيئة من ممارسة دورها الأساسي في التحري عن تلك الجرائم وإحالتها إلى الجهة المختصة.

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