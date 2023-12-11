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الأوقاف أسعار حملات الحج تبدأ من 1590 حتى 3950 دينارا

12/11/2023 11:39:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة شؤون الحج والعمرة للجمهور الكريم عن حملات وشركات الحج المعتمدة لموسم حج 1445هـ وأسعارها والتي تبدأ من 1590 حتى 3950 دينارا.
ووفقا لقرار اللجنة العليا للحج والعمرة باعتماد تصنيف حملات الحج الكويتية إلى 3 فئات لحملات الحج الكويتية بـ 4 خدمات رئيسية بحسب الخدمات المقدمة إلى الحجاج، وتشمل كل فئة 4 خدمات رئيسية وهي: الطيران ـ السكن ـ النقل ـ المشاعر.
وتتميز الفئة الأولى بالنقل على الخطوط الجوية الكويتية او السعودية او طيران خاص وفنادق 5 نجوم مطلة على الحرم وفقا لتصنيف الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية وسيارات نقل موديل السنة (جديدة).
فيما تتميز الفئة الثانية بفنادق أيضا 5 نجوم غير مطلة على الحرم وفقا لتصنيف الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية، وفي الفئة الثالثة تكون الفنادق 3 أو 4 نجوم وفقا لتصنيف الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية، بنايات سكنية.

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