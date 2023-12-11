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فنغ الكويتيون أصبحوا أكثر اهتماما بالثقافة والتقاليد الصينية

12/11/2023 11:39:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أكد مدير المركز الثقافي الصيني بالكويت شيا جيان فنغ أن «الشادو بوكسنغ» أو ملاكمة الظل أو القتال الوهمي تعتبر احد أبرز عناصر الثقافة الصينية وهي جزء من رياضة الكونغ فو الصينية، لافتا إلى أن ملاكمة الظل تساهم في البناء العقلي والجسدي للذين يمارسونها وتهدف إلى تحقيق التناغم بين الإنسان والبيئة.
وأشار فنغ - في تصريحات للصحافيين على هامش المحاضرة والعرض التقديمي الذي أقامه المركز عن رياضة ملاكمة الظل - ان هذه هي الفعالية الثانية منذ الافتتاح الرسمي للمركز، لافتا إلى أن المركز الثقافي الصيني يسعى الى توفير فهما أفضل للثقافة الصيني من خلال أنشطته المتنوعة.
وأوضح أن رياضة ملاكمة الظل «shadow boxing» هي الأكثر شعبية في الثقافة الصينية، وتلاقي رواجا كبيرا بين الكويتيين، الذين نشعر بأنهم باتوا يهتمون أكثر فأكثر بالثقافة والتقاليد الصينية، مضيفا أن العام القادم لدينا سلسلة الفعاليات الثقافية المتنوعة.
وأشار إلى أن مشروعهم الثاني هو تعليم اللغة الصينية. ونأمل في أن يشارك عدد كبير من الكويتيين في تعلم لغتنا.

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