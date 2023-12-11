طهبوب ما يجري في فلسطين حاليا استمرار لنكبة 1948 ولا يمكن تأويله بأي شكل آخر

MENAFN - Al-Anbaa) قال عميد السلك الديبلوماسي العربي سفير دولة فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب أمس الاثنين إن النزاع في فلسطين ليس اختلافا في وجهات النظر بل هو استمرار لنكبة الشعب الفلسطيني منذ 1948 ولا يمكن تأويله بأي شكل آخر.جاء ذلك في لقاء شارك فيه 33 سفيرا من أعضاء البعثات الديبلوماسية في الكويت بدعوة من مركز (ريكونسنس) للبحوث والدراسات.وأضاف السفير طهبوب أن الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي المحتلة ولاسيما قطاع غزة تتنافى مع أبسط المبادئ الانسانية من قطع للمياه والكهرباء والغذاء والدواء وتدمير للمستشفيات والمؤسسات التعليمية والبنية التحتية.وتساءل «أين المجتمع الدولي من الالتزام بما نص عليه ميثاق حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في مواجهة هذه الانتهاكات الاسرائيلية؟».من جهته، شدد المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز (ريكونسنس) عبدالعزيز العنجري خلال اللقاء على الدور المحوري المعهود للكويت حكومة وشعبا ودورها في بناء جسور التواصل مع الدول والشعوب التي تدعم الحق الفلسطيني.وأوضح العنجري أن هناك دولا وشعوبا كثيرة في هذا العالم تقف إلى جانب الحق الفلسطيني مثل دول أميركا اللاتينية، مؤكدا أهمية السعي إلى تقديم الدعم العملي الملموس إلى جانب الدعم المعنوي للشعب الفلسطيني.وركز اللقاء على مناقشة أهمية دعم جهود الإغاثة الإنسانية الحالية لفلسطين بالتوازي مع تعزيز العمل من أجل الحق الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس.وتم خلال اللقاء، تبادل الأفكار والاستراتيجيات المحتملة للتعاون المستقبلي مع الدول المؤيدة للحق الفلسطيني، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر واستقطاب اهتمام الجهات والأفراد الداعمين للحق الفلسطيني.

السفير الفلسطيني: إعلان الإضراب يعكس إدراك جميع الشعوب أن هذه المجازر لا بد أن تتوقف



أسامة دياب

كشف السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب أن اعلان السفارة الإضراب أمس يأتي تجاوبا مع النداء العالمي لإعلان الاضراب في 11 ديسمبر بجميع أنحاء العالم وليشمل جميع مناحي الحياة، وذلك تعبيرا عن رفض العالم اجمع لاستمرار هذه الإبادة الجماعية بحق ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر خاصة وعموم دولة فلسطين المحتلة والتي تتورط بها الولايات المتحدة الأميركية مباشرة بعد استخدامها حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو الى وقف اطلاق نار انساني.

وأضاف طهبوب ـ في تصريحات صحافية ـ أن المهم في هذه الدعوة أنه ولأول مرة يدعى العالم الى إعلان الإضراب ادراكا من جميع الشعوب ان هذه المجازر لا بد ان تتوقف وانه يجب الاستجابة لنداءات جميع شعوب العالم بوقف هذه الابادة وجرائم الحرب التي تنفذها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني من أجل انهاء قضيته واستكمال طرده من وطنه.