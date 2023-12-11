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رئيس التحرير بحث مع سفير پيرو تعزيز التعاون الإعلامي

12/11/2023 11:39:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق سفير جمهورية پيرو لدى البلاد السفير كارلوس فيلاسكو منديولا. وتطرق الجانبان خلال اللقاء، إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين «الأنباء» وسفارة جمهورية پيرو في خدمة القضايا التي تهم البلدين والشعبين الصديقين. حضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل عدنان خليفة الراشد ومدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني.

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