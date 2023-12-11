رئيس التحرير بحث مع سفير پيرو تعزيز التعاون الإعلامي

رئيس التحرير بحث مع سفير پيرو تعزيز التعاون الإعلامي
التاريخ
12/11/2023 11:39:08 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق سفير جمهورية پيرو لدى البلاد السفير كارلوس فيلاسكو منديولا. وتطرق الجانبان خلال اللقاء، إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين «الأنباء» وسفارة جمهورية پيرو في خدمة القضايا التي تهم البلدين والشعبين الصديقين. حضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل عدنان خليفة الراشد ومدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني.
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