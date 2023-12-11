توتونجي إيران ترحب بأي جهد يؤدي لرأب الصدع في المنطقة ولم الشمل وتوحيد الرؤى بين دولها

في إيران فرص مميزة للمستثمرين الكويتيين بمجالات الطاقة والأمن الغذائي



أسامة دياب

أكد سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية لدى البلاد محمد توتونجي قوة ومتانة العلاقات الإيرانية - الكويتية، موضحا أن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي تولي تمتين العلاقات مع دول الجوار أهمية قصوى، ولذلك شهدت مسيرة العلاقات الثنائية مع الكويت وبقية دول الجوار تطورا ملحوظا.

وأضاف توتونجي، في أول لقاء جمعه مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية: نسعى حاليا لتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين لتعقد اجتماعاتها في أقرب فرصة، متوقعا تطور وازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها أكثر فأكثر بفضل حكمة وحنكة القيادة السياسية فيهما، لأن مصالحنا المشتركة تكمن في حسن الجوار والتعايش السلمي.

وأشار توتونجي إلى أن إيران ترحب بأي جهد يؤدي لرأب الصدع في المنطقة ولم الشمل وتوحيد الرؤى بين دولها، كما ساهمت وتسهم في التغلب على معظم الأزمات الإقليمية، لافتا إلى جهود حثيثة لتسريع عجلة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والتركيز على تجارة وتصدير المواد الغذائية ومستلزمات البناء.

وشدد توتونجي على أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين لايزال دون مستوى الطموح نظرا للإمكانات المتوافرة في كلا البلدين، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين تأثر بفعل جائحة كورونا ولم يصل إلى الآن الى المستوى الطبيعي الذي كان عليه قبلها والذي بلغ 300 مليون دولار سنويا، إلا أن الأمور بدأت تتحسن تدريجيا.

وكشف عن أن بلاده بيئة خصبة للاستثمارات، حيث تتمتع بإمكانات كبيرة وفرص استثمارية مميزة للمستثمرين الكويتيين في مجالات الطاقة والأمن الغذائي، لافتا إلى ان السفارة مستعدة لتقديم الاستشارات اللازمة، وأن تكون حلقة الوصل بين المستثمر الكويتي وصاحب المشروع الإيراني، والاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار والمزايا والإعفاءات المقررة له.

وأشار إلى لقاء وصفه بالمثمر جمعه مع وزير التجارة والصناعة محمد العيبان، حيث ناقشا سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يقدمها الجانب الايراني للكويت فيما يتعلق بالأمن الغذائي عن طريق واردات المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية، واتفق الطرفان على ضرورة تفعيل اللجنة التجارية المشتركة بغية التنسيق بين الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص الفاعلة في مجال التجارة والاستثمار والاقتصاد. في كل الأحوال فإن إيران مستعدة لتلبية الاحتياجات العامة للشعب الكويتي الشقيق بسبب جودة البضاعة والأسعار التنافسية التي تحفز التجار وتعزز النشاط التجاري.

وأشار السفير الإيراني إلى جهود السفارة لتشجيع السياحة، معربا عن سعادته لتنامي عدد السائحين من الكويت، مضيفا: في السابق كانت السياحة للأشقاء في الكويت تقتصر على السياحة الدينية في مدينتي مشهد وقم، لكننا اليوم نشهد جيلا من الشباب يقصد شيراز وطهران وأصفهان ومدن الشمال الإيراني للتمتع بالمناظر الخلابة والمنتجات الراقية لاسيما أن مناخ الفصول الأربعة هو السائد في المدن الإيرانية، ناهيك عن توافر رحلات الطيران المباشر الى هذه المدن.

وتابع: إن السياحة العلاجية أو الاستشفائية والعلاج بالمياه المعدنية والكبريتية متوافرة في العديد من المدن الإيرانية وترتقي الى المواصفات العالمية وتعتبر مقصدا للمرضى العرب الذين يلجأون الى المستشفيات والمصحات الزهيدة الثمن.

وكشف توتونجي عن أن السفارة تصدر نحو 100 ألف تأشيرة سياحية للمواطنين الكويتيين سنويا، ولا يستغرق الحصول على التأشيرة أكثر من 72 ساعة فقط، مشيرا إلى أن السفارة بدأت في إصدار تأشيرات سنوية متعددة لأصحاب المشاريع والأعمال التجارية والعقارية. ويمكن الحصول على التأشيرة كذلك بمجرد الوصول في مطارات طهران ومشهد وشيراز وأصفهان وأهواز، معربا عن أمله في أن تبادر السلطات الكويتية في المقابل إلى منح المواطنين الإيرانيين تأشيرات زيارة للكويت كما كانت سابقا لتحقيق التواصل الشعبي والأخوي بين الأهل في البلدين.

وكشف عن أن رابطة الصداقة الكويتية - الإيرانية تشكلت منذ أكثر من خمس سنوات وتتألف من نخب فكرية وشخصيات اقتصادية وجامعية وديبلوماسية مرموقة، وقد حققت نجاحات مهمة في تعزيز التواصل الشعبي بين البلدين، موضحا أنه أكد خلال لقائه مع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أهمية تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية لتباشر نشاطها.

ولفت توتونجي إلى أن الجالية الإيرانية تعتبر من أقدم الجاليات في الكويت وتحظى باحترام السلطات الكويتية بسبب التزامها بالقوانين وسلوكها الحسن، موضحا أن القواسم المشتركة الثقافية والاجتماعية والقرب الجغرافي ساهم بلا شك في تعزيز الأواصر العائلية وإيجاد القرابة والمصاهرة بين الشعبين الجارين، كاشفا عن أن عدد أبناء الجالية الإيرانية في الكويت لا يتجاوز الأربعين ألف نسمة حاليا.

قال السفير الإيراني ان التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية ولاسيما في قطاع غزة أدمت قلوب أحرار العالم أجمع وفضحت الشعارات الطنانة التي يتشدق بها الغرب وأميركا حول حقوق الإنسان والديموقراطية، وكشفت عن زيفها وبطلانها وازدواجية المعايير، كما كشفت حقيقة الكيان الصهيوني للرأي العام العالمي، فأحداث غزة الراهنة دقت المسمار الأخير في نعش حقوق الإنسان الغربية وديموقراطيتهم المزعومة.

وأضاف: لقد طالب الرئيس رئيسي بتشكيل حلف عالمي لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بمشاركة الدول المتحالفة في مختلف المجالات وتسليط الضوء على الابادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في فلسطين. وموقف إيران من القضية الفلسطينية ودعم المقاومة الإسلامية موقف ثابت ومبدئي وهي تدفع ضريبة هذا الدعم بمحاصرتها ومقاطعتها الحالية. ولفت إلى أن فزعة الشعب الكويتي لإغاثة أهل غزة ودعم صمودهم ضد الاحتلال الصهيوني ساهمت في بلسمة جراح هذا الشعب المظلوم وكانت الكويت من أكثر الدول السباقة في تقديم المساعدات وإطلاق الجسر الجوي الإغاثي وتأكيد التضامن الرسمي والشعبي والإعلامي المشرف والمبدئي.