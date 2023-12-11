الصندوق الكويتي للتنمية يختتم مشاركته في فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP28

(MENAFN
- Al-Anbaa) اختتم الصندوق الكويتي للتنمية مشاركته في فعاليات الدورة الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في مدينة اكسبو دبي بدولة الامارات العربية المتحدة. ونظم الصندوق الكويتي، خلال المؤتمر، جلسات نقاشية حول مواجهة تغير المناخ وسبل الحد من تأثيراته والمحافظة على البيئة، بالإضافة الى دوره وجهوده ومساهماته في الحفاظ على البيئة وحمايتها، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المشاريع المتعددة التي شارك في تمويلها في العديد من الدول النامية. وعقدت الجلسات النقاشية في جناح الكويت بالمنطقة الزرقاء من مدينة «إكسبو دبي»، وذلك بحضور مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد شملان البحر ومشاركة عدد من الخبراء المختصين والنشطاء والمسؤولين في مجالات البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة.
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