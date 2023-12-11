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الصندوق الكويتي للتنمية يختتم مشاركته في فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP28

12/11/2023 11:39:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتم الصندوق الكويتي للتنمية مشاركته في فعاليات الدورة الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في مدينة اكسبو دبي بدولة الامارات العربية المتحدة. ونظم الصندوق الكويتي، خلال المؤتمر، جلسات نقاشية حول مواجهة تغير المناخ وسبل الحد من تأثيراته والمحافظة على البيئة، بالإضافة الى دوره وجهوده ومساهماته في الحفاظ على البيئة وحمايتها، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المشاريع المتعددة التي شارك في تمويلها في العديد من الدول النامية. وعقدت الجلسات النقاشية في جناح الكويت بالمنطقة الزرقاء من مدينة «إكسبو دبي»، وذلك بحضور مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد شملان البحر ومشاركة عدد من الخبراء المختصين والنشطاء والمسؤولين في مجالات البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة.

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