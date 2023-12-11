بالفيديو د الدبوس لـ الأنباء بيت عبدالله أصبح المركز التدريبي لحياة الطفل في الشرق الأوسط

العساكر: المعرض يضم 50 لوحة من تصميم 43 فناناً تبرعوا بلوحاتهم ليكون ريعه للمستشفى



حنان عبدالمعبود

كشفت الرئيس التنفيذي بمستشفى بيت عبدالله للأطفال د.تالا الدبوس، في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن حصول مستشفى بيت عبدالله للرعاية التلطيفية للأطفال على القبول من مؤسسة رعاية حياة الطفل، مبينة أنه أصبح المركز التدريبي لحياة الطفل في الشرق الأوسط، كما لفتت الى أهمية تخصص رعاية الأطفال وضرورة حث الجيل الجديد على التوجه للالتحاق به، مبينة أن نور الذربان المتدربة في تخصص رعاية الأطفال هي أول متدربة في مستشفيات الكويت.

جاء هذا التصريح على هامش اليوم الثاني لأنشطة معرض ومزاد «هارتفل» الفني الخيري المقام في مستشفى بيت عبد الله لرعاية الأطفال «كاتش وباتش» حيث أطلق أمس الأول مزاد على قطع فنية فريدة شارك في تصميمها الأطفال من المرضى. وأكدت د.الدبوس في تصريح لـ «الأنباء» اهمية التوعية بالرعاية التلطيفية للاطفال، مشيرة الى ان لدينا نقصا حادا بالمجتمع عن التوعية بهذا الشأن ولهذا أقمنا هذه الفعالية لرفع معدل التوعية بالمجتمع عن طريق معرض فني، يهدف الى توعية المجتمع من خلال لوحات لفنانين من كل مكان، وبعضهم من المرضى أو الموظفين، حيث اللوحات تمثل المجتمع بالكامل وتختص بالرعاية التلطيفية للأطفال.

وأشارت الى ان اليوم الثاني للأنشطة كان يميزه المزاد الذي تقدم فيه أعمال نفذها الأطفال من رسم على الخام. كما أوضحت د.الدبوس ان الختام في اليوم الثالث سيتم خلاله عرض لوحات. وقالت «كذلك وضعنا لافتات تحمل حقائق عن الأطفال المرضى الذين يحتاجون الى الرعاية التلطيفية بالكويت وأعدادهم، حيث يبلغ عددهم تقريبا 1500 طفل كل عام يحتاجون الى دعم قوي من المجتمع، ولا أقصد الدعم المادي فقط، وإنما الدعم التطوعي والنفسي والاجتماعي، أي من الجوانب كافة، لأن فكرة الرعاية التلطيفية أن نحافظ على جودة الحياة للطفل وأهله، فنحن نرى المريض كأسرة متكاملة ونحاول رعايتها كاملة كأنهم مرضى بالرغم من أننا نمنع النظر للمريض كمريض، ولهذا لا يرتدي أحد المعاطف البيضاء للأطباء داخل المكان، حتى لا يشعر المرضى بالرهبة وإنما نحاول أن نجعل العمل الطبي خلفية بينما الواجهة لعب وترفيه ووناسة حتى لا يشعر الطفل بأعراض الألم ويشعر بالسعادة، كذلك هناك بعض الأطفال المرضى لا يتفهم إخوانهم وضعهم الصحي، ومن مسؤوليتنا أن الفريق النفسي يجهز الطفل واخوته للمراحل المقبلة».

وفي ختام تصريحها، أعربت د.الدبوس عن أملها في الاستدامة لبيت عبدالله من جانب الخدمة الاجتماعية النفسية الطبية المادية. وقالت «نحتاج لأن نشجع شبابنا لدراسة الرعاية التلطيفية والنفسية خاصة تخصص حياة الطفل، وهو تخصص جديد بدأ في بيت عبدالله، حيث نعد أول مكان بالعالم العربي بدأ بالرعاية التلطيفية للأطفال وأكبر مكان بالعالم مخصص للرعاية التلطيفية للأطفال، ونتمنى العام المقبل ان نصل الى استيعاب 1500 طفل، ولهذا نحتاج الى الكل معنا.

من جانبها، قالت منسقة المعرض الفني مها العساكر: ان المعرض المقام على هامش الاحتفالية يضم 50 لوحة من تصميم 43 فنانا وفنانة تبرعوا بلوحاتهم لبيت عبد الله، ويذهب ريع بيعهم بالكامل للمستشفى. وقالت ان ما قدمه الفنانون من لوحات تبرع وكذلك من يقومون بشرائها أيضا متبرعون.

وعن بيع اللوحات، قالت «ان اليوم الأول للأنشطة شهد بيع مجموعة من اللوحات، وقد تم البيع من خلال المزاد. وان المزاد الهدف منه إيجاد منافسة للشراء من قبل الحضور، حيث وضعنا السعر الأساسي الذي حدده الفنان، وبدأنا المزايدات من الساعة الرابعة حتى الثامنة مساء، وتم بيعها بأعلى سعر، وفي هذا اليوم الثاني تم عرض اللوحات التي لم تبع، ولكن بالمعرض فقط ودون مزاد، وقد تمكنا من بيع 20 لوحة، ونتمنى بيع باقي اللوحات فيما تبقى من وقت».

وأشارت العساكر الى أن العمل على تنظيم هذه الفعالية استغرق 4 أشهر حيث تم البدء في التخطيط لها منذ شهر أغسطس الماضي.

بدوره، أوضح المخرج الفني ومنسق المزاد يوسف عبدالسيد أن المزاد يضم قطعا فنية تم عملها بالتعاون مع الأطفال. وقال: نظمنا 3 ورش عمل مع فنانين كويتيين، كانت الورشة الأولى مع الفنانة هدى العبدالمغني من استديو خيميائي، حيث قاموا بعمل «سيانو برنت»، وهي عبارة عن طريقة التحميض القديمة للأفلام، حيث تمت الطباعة على 4 قطع من الخام وهذه القطع تم عرضها بالمزاد وقد عملت معهم أيضا ورشة وقمنا بعملية صباغة لخامات تحولت الى قطع فنية جميلة مثل «الكوت» الذي أرتديه، حيث عرضت أيضا ثلاث قطع من تصميم الأطفال يمكن أن تحول الى أي قطعة ملابس يمكن ارتداؤها. وأوضح أن الورشة الثالثة كانت للفنانة دلال آرتي من آرت استديو وقدمت ما يشابه تحنيط الورود لتكون مجسمات فنية جميلة عرضت أيضا بالمزاد، والجيد أن كل القطع المقدمة بالمزاد شارك الأطفال ببيت عبد الله في عملها، لافتا ان المعروضات بالمزاد كاملة تبلغ نحو 10 قطع، معربا عن أمله في البيع بأعلى الأسعار.