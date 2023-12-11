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تقديم البحوث في الورشة الدولية لمراقبة سلامة الهياكل الإنشائية

12/11/2023 11:39:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت جمعية المهندسين فتح باب التسجيل للمشاركة وتقديم الأبحاث والأوراق العلمية في «الورشة الدولية التاسعة لمراقبة صحة وسلامة الهياكل الإنشائية C H S M9» والتي ستعقد تحت رعاية وحضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة للاتصالات فهد الشعلة في الفترة من 12 إلى 14 فبراير المقبل بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. وقال رئيس الجمعية م. فيصل العتل إن هذه الورشة تعقد بالتعاون مع الجمعية الدولية لرصد الصحة الهيكلية للبنية التحتية الذكية (ISHMII)، وهي منظمة غير ربحية تضم مؤسسات مراقبة الصحة الهيكلية الرائدة وتعمل على تعزيز الاتصال وتبادل المعلومات، وزيادة الوعي بتخصصات وأدوات مراقبة الصحة الهيكلية، وبمشاركة من جامعة الكويت وفرع الجمعية الأميركية للهندسة المدنية بالكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وبلدية الكويت وبشراكة من الاتحاد الهندسي الخليجي.
وأضاف العتل: إن الموضوع الرئيسي للورشة هو «تصميم بنية تحتية مقاومة للزلازل بدعم نظم مراقبة صحة وسلامة الهياكل الإنشائية»، مضيفا أن الجمعية تهدف من اطلاق هذه الورشة للبدء بعملية وضع كودات خاصة للزلازل في الكويت بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين العالميين ووضعه أمام أصحاب القرار للتطبيق وذلك دون أن نكلف الدولة أي مبالغ مالية.

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