الجسار تأهيل الكوادر البشرية ينعكس على إيصال الرسالة الإعلامية الصحيحة والواضحة

الراشد: تدريب الكوادر الإعلامية على اختصاص معين وتزويدها بأهم المهارات



اطلع وفد برنامج «الإعلام التربوي» التدريبي، الذي تنظمه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعاون مع جمعية الصحافيين الكويتية، على طبيعة العمل في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) وسير عملية تحرير ونشر الأخبار فيها وكذلك «واحة كونا الذكية». وضم الوفد الذي يزور «كونا»، ضمن برنامجه الممتد إلى ستة أسابيع، رئيس مجلس ادارة جمعية الصحافيين عدنان الراشد ورئيس لجنة التدريب في الجمعية ومشرف ومنسق البرنامج فاطمة العازمي والمتدربين في البرنامج. وأكد رئيس التحرير في «كونا» بركة الجسار، خلال الزيارة، أن «كونا» تفتح أبوابها دائما لتقديم الدورات التدريبية والتعاون في مجال التأهيل الاعلامي وتقديم المعلومات والمصادر للإعلاميين والباحثين.

وقال الجسار إن تأهيل الكوادر البشرية في الإعلام ينعكس بشكل كبير على إيصال الرسالة الإعلامية الصحيحة والواضحة من المؤسسات إلى الجمهور المستهدف ما يسهل بشكل كبير عمل هذه المؤسسات. وأشاد بمحاور البرنامج التدريبي وثرائه وقيمته الإعلامية التي منها التعامل مع وسائل الاعلام المختلفة وتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف مجالات الاعلام والصحافة متمنيا للمتدربين كل التوفيق والنجاح.

من جهته، أكد رئيس مجلس ادارة جمعية الصحافيين عدنان الراشد أهمية الدور الاعلامي الذي تقوم به «كونا» ونشاطها الكبير الذي «يعتمد عليه إعلامنا المحلي بقطاعيه الرسمي والخاص»، معربا عن الاعتزاز والفخر بالكوادر الوطنية في الوكالة. وشدد على أهمية الصحافة المختصة والصحافي المختص في مجال معين وأهمية تدريب الكوادر الاعلامية على اختصاص معين وتزويده بأهم المهارات.

ولفت إلى ان «كونا» تملك مركز تدريب ذا كفاءة عالية وتميز على مستوى الموضوعات المختارة وكذلك الكوادر التي تقدم هذه الدورات التدريبية مؤكدا أهمية التعاون بين الوكالة وجمعية الصحافيين الكويتية.

من ناحيتها، بينت العازمي ان البرنامج يتطرق إلى كل المهارات التي يحتاجها العاملون في العلاقات العامة والاعلام وخاصة الاعلام التربوي المتخصص. واضافت ان البرنامج تناول المواضيع المتعلقة بوسائل الاعلام التقليدي والحديث والمهارات الصحافية بكل أنواعها وتضمن تدريبا نظريا وعمليا مكثفا وورش عمل مختلفة كما تطرق إلى الحملات الإعلامية والمقابلات الصحافية وكذلك إدارة الأزمات اعلاميا وتأهيل الكوادر بالمهارات لمواجهة وسائل الاعلام والتحدث إليها. وقام الوفد بجولة للتعرف على طبيعة العمل في «كونا» وخاصة في ادارة التحرير حيث اطلعوا على مراحل تحرير الخبر حتى نشره على جميع منصات الوكالة. كما اطلع الوفد على العمل في «واحة كونا الذكية» المختصة باستخدام جميع تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواكبة أحدث التقنيات المستخدمة في المجال الإعلامي.