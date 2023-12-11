نشوب حريق بناقلة مواد كيميائية نرويجية بعد استهدافها بصاروخ فى البحر الأحمر

MENAFN - Youm7) أصيبت ناقلة مواد كيميائية تجارية ترفع علم النرويج في البحر الأحمر بصاروخ أطلق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ما أدى إلى نشوب حريق فيها.

كما كشفت مصادر أمنية بحرية أن سفينة حربية تعرضت لهجوم أثناء إبحارها في البحر الاحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وبدورها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر.

وتجدر الإشارة إلى أن الحوثيين يشنون ضربات بواسطة مسيرات وصواريخ يستهدفون فيها إسرائيل منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر، تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، أدى حسب إسرائيل إلى مقتل نحو 1200 شخص.