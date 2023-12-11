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وزير التعليم: لا تغيير فى امتحانات الثانوية العامة 2024

12/11/2023 11:33:27 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه لا تغيير في امتحانات الثانوية العامة 2024 ، مشددا على أن نفس المواصفات الورقة الامتحانية للعام الماضى، مشيرا إلى أن الأسئلة ستعقد بواقع 85% اختيار من متعدد و15% مقالية.



وأوضح الوزير أن الجدول المتداول للثانوية العامة على صفحات السوشيال ميديا غير صحيحة، وحتى الآن لم يتم تشكيل لجنة عقد امتحانات الثانوية العامة 2024.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابا للمديريات التعليمية، بشأن المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023/2024، للمراقبين ورؤساء اللجان، مؤكدة على أنه من خلال المتابعة الجادة والفعالة للأعداد التي تم تسجيلها، ومقارنتها بالأعداد المستهدفة، تبين وجود ضعف شديد في نسبة التسجيل بالمقارنة بالأعداد المستهدفة، مما يدل على عدم تفعيل اسم مستخدم
وكلمة مرور المرسلة،
والتي جعلت خصيصاً لتمكن من متابعة عملية التسجيل، والتي تساهم بشكل كبير في نجاح تلك المنظومة التي تسعى فيها جميعاً بقدر الإمكان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.



وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنه سيتم عرض معدلات ونسبة التسجيل للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة التي وصلت إليها كل مديرية على وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمعرفة ومدى تفعيل اسم مستخدم وكلمة مرور ، وكذلك مدى متابعة كل مديرية عملية التسجيل .



وأكدت وزارة التربية والتعليم، على عدة
تعليمات بشأن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة للمراقبين ورؤساء اللجان:-



- تحديث وتسجيل البيانات لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية فقط، بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية مادامت تتوافر فيهم الشروط يتم التنبيه على كافة المستهدفين وأن اختيار الرغبات هذا العام يقتصر على المحافظات التابعة لكل قطاع اسوة بالعام الماضي .



- سوف يتم مساءلة كل من ينطبق عليه الشروط ولم يتقدم لتحديث البيانات الخاصة به وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الميعاد المحدد بمعرفتكم مع العلم انه في حالة غلق الموقع الالكتروني الخاص بتحديث البيانات وطباعة استمارة الترشيح للأعمال سالفة الذكر لن يتم الالتفات إلى أي استمارة يدوية .


















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