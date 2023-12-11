نبيه بري: لا نية لتوسيع الحرب بالجنوب إلا إذا بادرت إسرائيل

MENAFN - Youm7) قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن حركة أمل ، التي يترأسها ، ليست طرفا في الحرب بالجنوب اللبناني .. موضحا أن هناك تواصلا مستمرا بين الحركة وحزب الله حول الحفاظ على قواعد الاشتباك.

وأكد بري ، في حديث لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية، أن الحزب لم يخرج في عملياته منذ بداية الاشتباكات ضد الجيش الإسرائيلي عن قواعد الاشتباك حيث يركز حصرا على المواقع العسكرية .. محملا إسرائيل مسئولية اختراق القواعد يومياً بتوسيع دائرة اعتداءاتها واستهدافاتها المتتالية للمدنيين.



وشدد على أنه يعمل شخصيا لعدم توسع الحرب .. مؤكدا أنه لا توجد أي نية بتوسيع الحرب إلا إذا بادرت اسرائيل إلى حرب وشنّت عدواناً على لبنان..مشددا على أن الأمر سيختلف وسيواجهها الجميع قائلا : " وغضب الله سينزل على إسرائيل".



وأكد تمسك والتزام لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006 .. موضحا أن الموفدين الذين الأمريكيين والفرنسيين الذين زاروه خلال الأسابيع الماضية لم يتطرقوا إلى تنفيذ هذا القرار.



وأشار رئيس مجلس النواب اللبناني إلى أن بلاده أكثر من يطالب بتطبيق القرار 1701 وإلزام اسرائيل بذلك..موضحا أن حدود لبنان الدولية معروفة ومحدّدة من سنة 1943، وهناك بعض النقاط الخلافية على الخط الأزرق جرت معالجة بعضها وتبقى بضع نقاط مازالت عالقة وتحتاج الى معالجة .. مشيرا إلى أن المطلوب أن تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها خصوصاً في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا.



واعتبر أن اسرائيل ارتكبت "جريمة العصر" ..معتبرا أن الإجرام في منتهى الفظاعة عن سابق تصور وتصميم..موضحا أنها قتلت أكثر من 7500 طفل وأكثر من 5000 امرأة.



وفي ملف الفراغ المحتمل في قيادة الجيش بشهر يناير المقبل ..قال بري : إنّ حسم هذا الموضوع من واجبات الحكومة أولاً وأخيراً وليس من واجب المجلس النيابي .. معتبرا أنه انتقل تلقائيا إلى مجلس النواب لأن الحكومة لم تتخذ قرارا فيه.



وأضاف : أن كتلته النيابية تشارك في الجلسة التشريعية بالبرلمان وستصوت مع التمديد..مشددا على أن منصب قائد الجيش منصبٌ حساس جداً فضلاً عن أنّ الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي مازالت تعمل وبالتالي لا يجوز ابداً أن يصيبها أي خلل.

وحول الفراغ الرئاسي.. قال رئيس مجلس النواب : "لا مبادرة رئاسية جديدة ، فقد سبق لي أن اتحت لهم أهم فرصة لانتخاب رئيس ، وحتى الآن لا أعرف لماذا رفضوها ، اقترحت إجراء حوار سقفه سبعة أيام ، وبناءً على ما نصل إليه في هذا الحوار ، سواءً بالتوافق على مرشح أو على مرشحّين أو أكثر، ننزل إلى المجلس النيابي ونبقى فيه حتى انتخاب رئيس للجمهورية".



