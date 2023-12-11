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الهجرة الدولية: دخول 1465 مهاجرا من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال نوفمبر

12/11/2023 11:33:24 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت منظمة الهجرة الدولية تسجيل دخول 1465 مهاجرا من القرن الأفريقي إلى اليمن في شهر نوفمبر 2023، بزيادة قدرها 25% عن أكتوبر من العام ذاته، والذي دخل فيه 1169 مهاجرا.



وذكرت المنظمة -في تقرير أوردته قناة "اليمن" الإخبارية الاثنين- أن "محافظة لحج وللشهر الثاني على التوالي، لم تسجل دخول أي مهاجر عبر سواحلها"، مبينة أن "الانخفاض المطرد يعود إلى استمرار الحملة الأمنية المشتركة في المحافظة ضد مهربي المهاجرين خلال الأربعة الأشهر الأخيرة، وكان قد وصل في أغسطس 2249 مهاجرا، وانخفض في سبتمبر إلى 548 مهاجرا، بينما في شهري أكتوبر ونوفمبر لم يتم تسجيل أي حالة وصول لمهاجرين".



وأضافت أن "كل المهاجرين الوافدين إلى اليمن في نوفمبر الماضي دخلوا عبر سواحل شبوة"، مشيرة إلى أنه "يمكن ربط الزيادة الإجمالية بالظروف الجوية والمد والجزر وكذلك التغير في الطرق".



ولفت التقرير إلى أن "فريق مصفوفة النزوح في جيبوتي سجل في نوفمبر الماضي عودة 505 مهاجرين إلى القرن الإفريقي، وذلك عبر رحلات خطيرة بالقوارب، بسبب تدهور الوضع الإنساني في اليمن وتحديات الوصول إلى السعودية".












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