الهجرة الدولية: دخول 1465 مهاجرا من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال نوفمبر

(MENAFN
- Youm7) أعلنت منظمة الهجرة الدولية تسجيل دخول 1465 مهاجرا من القرن الأفريقي إلى اليمن في شهر نوفمبر 2023، بزيادة قدرها 25% عن أكتوبر من العام ذاته، والذي دخل فيه 1169 مهاجرا.
وذكرت المنظمة -في تقرير أوردته قناة "اليمن" الإخبارية الاثنين- أن "محافظة لحج وللشهر الثاني على التوالي، لم تسجل دخول أي مهاجر عبر سواحلها"، مبينة أن "الانخفاض المطرد يعود إلى استمرار الحملة الأمنية المشتركة في المحافظة ضد مهربي المهاجرين خلال الأربعة الأشهر الأخيرة، وكان قد وصل في أغسطس 2249 مهاجرا، وانخفض في سبتمبر إلى 548 مهاجرا، بينما في شهري أكتوبر ونوفمبر لم يتم تسجيل أي حالة وصول لمهاجرين".
وأضافت أن "كل المهاجرين الوافدين إلى اليمن في نوفمبر الماضي دخلوا عبر سواحل شبوة"، مشيرة إلى أنه "يمكن ربط الزيادة الإجمالية بالظروف الجوية والمد والجزر وكذلك التغير في الطرق".
ولفت التقرير إلى أن "فريق مصفوفة النزوح في جيبوتي سجل في نوفمبر الماضي عودة 505 مهاجرين إلى القرن الإفريقي، وذلك عبر رحلات خطيرة بالقوارب، بسبب تدهور الوضع الإنساني في اليمن وتحديات الوصول إلى السعودية".
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