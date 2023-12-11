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الأونروا: النظام المدني الإنساني في غزة أصبح وشيكا على الانهيار

12/11/2023 11:33:24 PM
(MENAFN- Youm7) حذر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني من أن النظام الإنساني في قطاع غزة أصبح وشيكا على الانهيار، مؤكدا أنه حال حدوث ذلك فإن المنظمة لن تكون قادرة على العمل هناك.


وقال لازاريني - في تصريح خاصة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية من مدينة العريش - إنه "بعيدا عن الشعور بالإحباط، فإن موظفي المنظمة يستنكرون لماذا عقب مقتل أكثر من 17 ألف شخص ونزوح تقريبا كل سكان عزة، لايزال المجتمع الدولي لا يوافق على وقف إطلاق النار"، وذلك في إشارة لاستخدام الولايات المتحدة لحق النقض (فيتو) بمجلس الأمن ضد قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة.


وأضاف: "لقد شعر موظفو الأونروا بإحباط وخيبة أمل شديديين بسبب إخفاق الأمم المتحدة في التصديق على القرار"، لافتا إلى أن العديد من الأشخاص في قطاع غزة لم يتناولوا الطعام منذ يومين أو ثلاثة.







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