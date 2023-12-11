وزير الخارجية التونسي يبحث مع مسئول أممى سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية

MENAFN - Youm7) بحث وزير الخارجية التونسي، نبيل عمّار، مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.



وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان لها - أن اللقاء جاء خلال زيارة العمل التي قام بها عمار إلى جنيف في الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر؛ لمناقشة المبادرات التي أطلقتها تونس في الأشهر الأخيرة بهدف المساهمة بشكل إيجابي وفعّال في الجهود الإقليمية والدولية الرامية للتوصل إلى حلول جماعية لمعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية وتعزيز السبل القانونية للهجرة.



من ناحية أخرى، دعا عمار، المنظمة الدولية للهجرة للاضطلاع بدورها كوكالة أممية إنسانية والمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في فلسطين، والاستجابة بأسرع ما يمكن لاحتياجات الشعب الفلسطيني.





من جانبها، أبدت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة عن استعداد المنظمة لتعزيز التعاون مع تونس وللعب دور وسيط أكثر فعالية بين الدول الأوروبية والإفريقية من أجل تشجيع الهجرة الشرعية التي، تقوم على المصلحة المشتركة.