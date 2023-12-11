Tuesday, 12 December 2023 09:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية التونسي يبحث مع مسئول أممى سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية

12/11/2023 11:33:24 PM
(MENAFN- Youm7) بحث وزير الخارجية التونسي، نبيل عمّار، مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.


وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان لها - أن اللقاء جاء خلال زيارة العمل التي قام بها عمار إلى جنيف في الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر؛ لمناقشة المبادرات التي أطلقتها تونس في الأشهر الأخيرة بهدف المساهمة بشكل إيجابي وفعّال في الجهود الإقليمية والدولية الرامية للتوصل إلى حلول جماعية لمعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية وتعزيز السبل القانونية للهجرة.


من ناحية أخرى، دعا عمار، المنظمة الدولية للهجرة للاضطلاع بدورها كوكالة أممية إنسانية والمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في فلسطين، والاستجابة بأسرع ما يمكن لاحتياجات الشعب الفلسطيني.


من جانبها، أبدت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة عن استعداد المنظمة لتعزيز التعاون مع تونس وللعب دور وسيط أكثر فعالية بين الدول الأوروبية والإفريقية من أجل تشجيع الهجرة الشرعية التي، تقوم على المصلحة المشتركة.







MENAFN11122023000132011024ID1107575397

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث