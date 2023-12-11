روسيا تدعو لوقف القتال وإيجاد حل عاجل لجميع المشكلات الإنسانية في غزة

MENAFN - Youm7) دعا المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، إلى ضرورة وقف الأعمال القتالية والحل العاجل لجميع المشاكل الإنسانية؛ بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها بوجدانوف مع نائب رئيس المكتب السياسي للفصائل الفلسطينية موسى أبومرزوق وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني صالح رأفت وممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر، حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية على موقها الإلكتروني، الإثنين.



وشدد المبعوث الروسي، خلال الاتصالات، على أهمية استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، في إطار منظمة التحرير على أساس برنامجها السياسي بهدف إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتتعايش في سلام وأمن مع إسرائيل.



وأشار البيان إلى أن الاتصالات تناولت مجموعة من المسائل المتصلة بالتصعيد الحاد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي مع التركيز على الحالة العسكرية والإنسانية الناشئة في قطاع غزة.



جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن في وقت سابق أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة حل الدولتين التي أقرها مجلس الأمن الدولي.



