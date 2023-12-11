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التعليم: الالتزام بمواعيد خريطة الدراسة عند وضع جداول امتحانات الترم الأول

12/11/2023 11:33:22 PM
(MENAFN- Youm7) وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات بضرورة الالتزام بمواعيد خريطة العام الدراسى الحالي ، عند تحديد ووضع جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول، مشددة على أنه من المقرر أن تنطلق اختبارات الفصل الدراسى الأول بداية من 14 يناير المقبل لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، على أن يتم تخصيص الأسبوع الأخير
قبل انطلاق الامتحانات للمراجعة على مقررات الفصل الدراسى الأول، مشيرة إلى أن الامتحانات سوف تشمل منهج الفصل الدراسى الأول بأكمله خاصة لصفوف النقل الذين أدوا امتحانات شهرى أكتوبر ونوفمبر.



حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجازة نصف العام لطلاب المدارس وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وتكون مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.



وأوضحت الوزارة، أنه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.



وشددت الوزارة على أنه يحصل طلاب المدارس أيضا على إجازة أيام الانتخابات المقرر انطلاقها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل،
فى المدارس التى تعقد فيها لجان انتخابية.














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