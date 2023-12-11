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تعليق الدراسة والرحلات الجوية إثر عاصفة ثلجية في وسط الصين

12/11/2023 11:33:18 PM
(MENAFN- Youm7) ذكرت محطة الأرصاد الجوية بمدينة تشنجتشو الصينية أن مقاطعة خنان بوسط الصين تعرضت لعواصف ثلجية أدت لتعليق المدارس وإلغاء الرحلات الجوية في مدينة تشنجتشو، حاضرة المقاطعة.


وأوضحت المحطة - في بيان وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه خلال 6 ساعات منذ وقت متأخر أمس الاول الأحد وصل منسوب هطول الثلوج بمحطة تشنجتشو إلى 14.2 ملم، فيما وصل منسوب الثلوج المتراكمة لـ10 سم.


كما تم تعليق المدارس الإعدادية والابتدائية ورياض الأطفال في المدينة، كما أثر الطقس على حركة المرور في الطرق والسكك الحديدية والحركة الجوية في المقاطعة.


وأضافت أنه تم إلغاء 22 رحلة جوية في مطار تشنجتشو الدولي، وتم إغلاق الأقسام ذات الصلة من 46 طريقًا سريعًا وتم تعليق عمل القطارات، بما في ذلك العديد من القطارات عالية السرعة والقطارات بين المدن.


وحتى الآن، تم إصدار عدة مئات من الإنذارات لمواجهة الرياح العاتية والثلوج الكثيفة والموجات الباردة والطرق الجليدية بالمقاطعة مع إصدار إنذارات حمراء للتحذير من الثلوج الكثيفة في العديد من الأماكن.








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