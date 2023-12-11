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الدفاع الروسية تعلن تدمير مركز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية

12/11/2023 11:33:18 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قيام أطقم الطائرات المسيرة وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "فاغوت" التابعة للمجموعة الغربية الروسية، برصد وتدمير مركز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان: "رصدت طائرة استطلاع مسيرة، على بعد حوالي كيلومترين من مواقع قواتنا، مركز قيادة ومراقبة تابع للقوات الأوكرانية. وقامت أطقم أنظمة صواريخ "فاغوت" بتحييد الهدف والقضاء عليه". مضيفة أن "الشيء الرئيسي هو العمل بسرعة - العدو يراقب بالفعل مقاتلينا من هذه النقطة”.

وأوضحت الوزارة أن أطقم الطائرات المسيرة يعملون بشكل مستمر، ويتم تنفيذ الضربات المدفعية عالية الدقة بناء على الأوامر بشكل صارم وحصريا في الأماكن التي تتركز فيها القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية.

وقال أحد أفراد طواقم الطائرات المسيرة يحمل علامة النداء "فيسكي": "نحن نبحث ونراقب مواقع العدو وحركة معداتهم. نحن نحلق على ارتفاعات مختلفة. تحلق الطائرة المسيرة من 100 متر إلى كيلومتر واحد. وتختلف المسافات أيضا حسب الطقس - من كيلومترين إلى سبعة كيلومترات".

وأضاف: "نعطي الإحداثيات للوحدات، والرجال يصوبون بشكل أكثر دقة ويطلقون النيران للقضاء على المعدات والقوى البشرية وأطقم الهاون التابعة للعدو".









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