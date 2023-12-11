الدفاع الروسية تعلن تدمير مركز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية

(MENAFN
- Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قيام أطقم الطائرات المسيرة وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "فاغوت" التابعة للمجموعة الغربية الروسية، برصد وتدمير مركز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان: "رصدت طائرة استطلاع مسيرة، على بعد حوالي كيلومترين من مواقع قواتنا، مركز قيادة ومراقبة تابع للقوات الأوكرانية. وقامت أطقم أنظمة صواريخ "فاغوت" بتحييد الهدف والقضاء عليه". مضيفة أن "الشيء الرئيسي هو العمل بسرعة - العدو يراقب بالفعل مقاتلينا من هذه النقطة”.
وأوضحت الوزارة أن أطقم الطائرات المسيرة يعملون بشكل مستمر، ويتم تنفيذ الضربات المدفعية عالية الدقة بناء على الأوامر بشكل صارم وحصريا في الأماكن التي تتركز فيها القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية.
وقال أحد أفراد طواقم الطائرات المسيرة يحمل علامة النداء "فيسكي": "نحن نبحث ونراقب مواقع العدو وحركة معداتهم. نحن نحلق على ارتفاعات مختلفة. تحلق الطائرة المسيرة من 100 متر إلى كيلومتر واحد. وتختلف المسافات أيضا حسب الطقس - من كيلومترين إلى سبعة كيلومترات".
وأضاف: "نعطي الإحداثيات للوحدات، والرجال يصوبون بشكل أكثر دقة ويطلقون النيران للقضاء على المعدات والقوى البشرية وأطقم الهاون التابعة للعدو".
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