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المفوضية الأوروبية بصدد اقتراح مجموعة من التدابير بشأن أصول المركزي الروسي

12/11/2023 11:33:18 PM
(MENAFN- Youm7) صرح مصدر في المفوضية الأوروبية، بأن المفوضية ستقترح غدا مجموعة كاملة من الإجراءات لاستخدام إيرادات الأصول المجمدة العائدة للبنك المركزي الروسي.

وقال المصدر: "يجب على مجلس هيئة المفوضين غدا أن يعتمد حزمة من التدابير لاستخدام إيرادات الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي".

وتخطط المفوضية الاوروبية لتقديم اقتراح رسمي بشأن استخدام الدخل الناتج عن استثمار الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، قبل قمة الاتحاد في ديسمبر.

وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع أصولا روسية بقيمة 300 مليار يورو تقريبا. من بينها نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد أصدروا تعليماتهم للمفوضية الأوروبية في أكتوبر الماضي بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا، ولكن لم يتم تلقي اقتراح من المفوضية الأوروبية حتى الآن.

في الآونة الأخيرة، وعلى خلفية الانقسام في الاتحاد الأوروبي بشأن تقديم مساعدة بقيمة 50 مليار يورو لنظام كييف للفترة حتى عام 2027، تكثفت مرة أخرى مناقشة استخدام الدخل من الأصول الروسية لهذه الأغراض.









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