مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تتوجه إلى جنيف لحضور المنتدى العالمي للاجئين

MENAFN - Youm7) أعلنت الخارجية الأمريكية أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون السكان واللاجئين والهجرة جوليتا فالس نويز ستتوجه لمدينة جنيف في سويسرا اليوم الثلاثاء لحضور المنتدى العالمي للاجئين.



وذكرت الخارجية الأمريكية في إحاطة إعلامية وفقا للموقع الرسمي للوزارة، أن نويز ستنضم للوفد الأمريكي لحضور المنتدى العالمي للاجئين الذي يعد أكبر تجمع دولي بشأن اللاجئين ويعقد كل 4 سنوات.





ومن المقرر أن تعقد مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون اللاجئين اجتماعات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين، فضلاً عن الشركاء من المنظمات غير الحكومية والدولية على هامش المنتدى العالمي للاجئين.



ووفقا للخارجية الأمريكية، فإن نويز ستترأس اجتماعًا لكبار المسؤولين في شبكة دبلوماسية إعادة التوطين، وهي مبادرة متعددة الأطراف أطلقتها الولايات المتحدة في عام 2022 لدفع المشاركة الدبلوماسية الاستراتيجية بشأن إعادة توطين اللاجئين وحمايتهم على مستوى العالم.



ويشارك في عقد المنتدى العالمي للاجئين لعام 2023 كل من: كولومبيا وفرنسا واليابان والأردن وأوغندا، وتشترك في استضافته حكومة سويسرا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.