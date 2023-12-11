علي ماهر يستكشف الزمالك من بوابة الكونفدرالية قبل مواجهة الدوري

MENAFN - Youm7) بدأ الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، رحلة استكشاف نقاط القوة والضعف لدى نادي الزمالك، من خلال مراجعة المباريات السابقة للفريق الأبيض، وآخرها مواجهة ساجرادا الأنجولي في كأس الكونفدرالية الأفريقية والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف.

واطمأن الجهاز الفني للناديالمصريبقيادة علي ماهر، على جاهزية اللاعبين العائدين من الإصابة بالفريق، وذلك بعد اللقاء الودي الأخير الذي خاضه الفريق البورسعيدي باستاد الكلية الحربية أمام نظيره المرج، والذي شهد فوز المصري بتسعة أهداف نظيفة، وذلك استعداداً للقاء المقبل أمام الزمالك.وشهد لقاء المصري الودي أمام المرج عودة فرانك إيتوجا للمشاركة والتهديف وكذا الاطمئنان على باهر المحمدى وإيزى إيمكا، والتأكد من جاهزية الثلاثي للقاء الزمالك المقرر إقامته الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دوري NILe.ويحتل النادي المصري المركز التاسع فى جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، متساويا مع الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، وخاض المصري 7 مباريات، فاز فى 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13.