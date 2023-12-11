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منتخب الكرة الطائرة للناشئين يواجه تونس فى بداية مشوار بطولة أفريقيا

12/11/2023 11:33:16 PM
(MENAFN- Youm7) يواجه منتخب ناشئي الكرة الطائرة نظيره التونسى فى تمام
الرابعة عصر اليوم الثلاثاء فى أولى مواجهاته ببطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها ليبيا.



ويشارك في البطولة كل من: مصر، تونس، المغرب، الكاميرون، بالإضافة إلى ليبيا البلد المستضيف للحدث، بعد اعتذار الجزائر وزيمبابوي.



وتقرر أن يقام دوري من دور واحد بين المنتخبات الخمس يصعد أول 4 فرق للدور نصف النهائي حيث يواجه الأول صاحب المركز الرابع، وفي نصف النهائي الآخر يتواجه أصحاب المركزين الثاني والثالث.



وفيما يلي مباريات البطولة على مدار الأيام المقبلة:



اليوم الثاني «الأربعاء»

تونس تواجه الكاميرون في الساعة الرابعة وليبيا تلتقي المغرب في الساعة السادسة.



اليوم الثالث «الخميس»

المغرب تواجه تونس في الساعة الرابعة والكاميرون تلتقي مصر في الساعة السادسة.



اليوم الرابع «الجمعة»

مصر تواجه المغرب في الساعة الرابعة، وتونس تواجه ليبيا في الساعة السادسة.



اليوم الخامس «السبت»

المغرب تواجه الكاميرون في الساعة الرابعة، وليبيا ضم مصر في الساعة السادسة.

اليوم السادس «الأحد» راحة لكل الفرق المشاركة.



يذكر أنه يتأهل من البطولة صاحبي المركز الأول و الثاني مباشرة إلى بطولة العالم 2024.



وتضم بعثة مصر كلا من الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وبيرسي اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا ومحمد مدبولي مدربًا عامًا وأحمد الماحي مدربًا ومحلل تقني والدكتور عبدالرحمن غانم علاج طبيعي ومحمد فؤاد أبو حسين المدير الإداري للمنتخب، والكابتن هاني فكري الحكم الدولي معين من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة.



وتشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 عام كلا من: أحمد عبدالباري ومحمد نصر وخالد الفقي ومصطفى شريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروان متولي وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادي حنفي ومهند ربيع.



جدير بالذكر أن البطولة تنظم لأول مرة لهذه المرحلة السنية مواليد 2008 ومؤهلة لبطولة العالم 2024.












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