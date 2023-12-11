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كولر يجري تغييرات على تشكيل الأهلى فى ضربة البداية بكأس العالم للأندية

12/11/2023 11:33:16 PM
(MENAFN- Youm7) استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى ، على إجراءات تغييرات في تشكيل فريقه بمباراته الأولى بكأس العالم للأندية.
وتراجعت نتائج المارد الأحمر فى الفترة الأخيرة بعد تحقيق ثلاثة تعادلات فى المباريات الثلاث الأخيرة أمام سموحة بالدوري، ثم أمام يانج أفريكانز التنزانى، وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا، وذلك قبل خوض المارد الأحمر منافسات كأس العالم للأندية بالسعودية.
ويرغب كولر فى إجراء عدة تغييرات على تشكيل الأهلى لاستعادة الانتصارات، على رأسها عودة محمد عبد المنعم لقيادة خط الدفاع بعد تعافيه من الإصابة، بجانب عودة إمام عاشور لخط الوسط بعد مشاركته كبديل فى مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأخيرة.
ويخوض الأهلى كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، ويستهدف إنجازا أفضل من إنجازه الذى حققه باحتلال المركز الثالث، إذ يرغب بطل أفريقيا فى تحقيق مفاجأة بالتأهل إلى النهائى وحصد اللقب فى نسخته المقبلة.
وضمت قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية كلاً من: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، على معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وخالد عبدالفتاح، وأكرم توفيق ، عمرو السولية، وأليو ديانج، وإمام عاشور، ومروان عطية، وأحمد نبيل "كوكا"، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، وكريم فؤاد ، محمود "كهربا"، وبيرسي تاو، وأنطوني موديست.








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