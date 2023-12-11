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معتمد جمال يتابع قطاع الناشئين للاستعانة بهم فى الزمالك

12/11/2023 11:33:16 PM
(MENAFN- Youm7) يتابع معتمد جمال، المدير الفني للفريق الاول بالزمالك ، بعض لاعبى قطاع الناشئين بالنادى برئاسة محمد حلمى، للتنسيق حول إمكانية تصعيد عدد من لاعبى القطاع، للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

ويأتي قرار الاستعانة بالناشئين وتصعيدهم فى التدريبات للاستعانة بهم في التدريبات وبعض المباريات إن أمكن، وفقا للاستراتيجية المتبعة بتصعيد أفضل العناصر من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول للاستفادة منهم.

وكان معتمد جمال قد قرر تصعيد الثنائى أحمد رفاعى ومحمد صلاح الأسبوع الماضى لخوض التدريبات مع الفريق، بعد المستوى الذى ظهرا به في مباريات دورى الجمهورية للشباب.







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