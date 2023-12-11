معتمد جمال يتابع قطاع الناشئين للاستعانة بهم فى الزمالك

(MENAFN
- Youm7) يتابع معتمد جمال، المدير الفني للفريق الاول بالزمالك ، بعض لاعبى قطاع الناشئين بالنادى برئاسة محمد حلمى، للتنسيق حول إمكانية تصعيد عدد من لاعبى القطاع، للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.
ويأتي قرار الاستعانة بالناشئين وتصعيدهم فى التدريبات للاستعانة بهم في التدريبات وبعض المباريات إن أمكن، وفقا للاستراتيجية المتبعة بتصعيد أفضل العناصر من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول للاستفادة منهم.
وكان معتمد جمال قد قرر تصعيد الثنائى أحمد رفاعى ومحمد صلاح الأسبوع الماضى لخوض التدريبات مع الفريق، بعد المستوى الذى ظهرا به في مباريات دورى الجمهورية للشباب.
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