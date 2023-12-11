مودرن فيوتشر ينهي ترتيبات السفر إلى الإمارات استعداداً للسوبر المصري

MENAFN - Youm7) أنهى مسؤولو مودرن فيوتشترتيبات سفر الفريق إلى الإمارات استعداداً للمشاركة في كأس السوبر المصري، المقرر انطلاقها 25 ديسمبر الجاري، ويلتقي مودرن فيوتشر مع بيراميدز في مواجهة نصف النهائي بالبطولة، والتي تقام لأول مرة بمشاركة 4 فرق وهي، الأهلي بطل الدوري والكأس، بيراميدز وصيف الكأس والدوري، سيراميكا بطل كأس الرابطة، ومودرن فيوتشر رابع دوري الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الإمارات عقب الانتهاء من مواجهة سيراميكا في الدوري والتي تقام الخميس المقبل الموافق 14 ديسمبر الجاري، بمنافسات دوري NILE، وكانت مواجهة مودرن فيوتشر والمصري، والتي كان من المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري، بسبب انشغال مودرن فيوتشر بخوض منافسات بطولة الكونفدرالية.

من ناحية أخرى، يترقب عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر، حسم مصيره مع ناديه خلال أيام، وذلك بعد الانتهاء من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، فى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التى أقيمت بالجزائر، وانتهت بهزيمة مودرن فيوتشر بهدف نظيف.

وكان مسؤولو مودرن فيوتشر قد أكدوا، فى وقت سابق، أن اللاعب سيتم حسم مصيره بعد الانتهاء من مواجهة اتحاد العاصمة، مؤكدين أن رغبة اللاعب ستحسم القرار النهائي للنادي.