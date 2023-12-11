مودرن فيوتشر ينهي ترتيبات السفر إلى الإمارات استعداداً للسوبر المصري

(MENAFN
- Youm7) أنهى مسؤولو مودرن فيوتش
ترتيبات سفر الفريق إلى الإمارات استعداداً للمشاركة في كأس السوبر المصري، المقرر انطلاقها 25 ديسمبر الجاري، ويلتقي مودرن فيوتشر مع بيراميدز في مواجهة نصف النهائي بالبطولة، والتي تقام لأول مرة بمشاركة 4 فرق وهي، الأهلي بطل الدوري والكأس، بيراميدز وصيف الكأس والدوري، سيراميكا بطل كأس الرابطة، ومودرن فيوتشر رابع دوري الموسم الماضي.
ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الإمارات عقب الانتهاء من مواجهة سيراميكا في الدوري والتي تقام الخميس المقبل الموافق 14 ديسمبر الجاري، بمنافسات دوري NILE، وكانت مواجهة مودرن فيوتشر والمصري، والتي كان من المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري، بسبب انشغال مودرن فيوتشر بخوض منافسات بطولة الكونفدرالية.
من ناحية أخرى، يترقب عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر، حسم مصيره مع ناديه خلال أيام، وذلك بعد الانتهاء من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، فى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التى أقيمت بالجزائر، وانتهت بهزيمة مودرن فيوتشر بهدف نظيف.
وكان مسؤولو مودرن فيوتشر قد أكدوا، فى وقت سابق، أن اللاعب سيتم حسم مصيره بعد الانتهاء من مواجهة اتحاد العاصمة، مؤكدين أن رغبة اللاعب ستحسم القرار النهائي للنادي.
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