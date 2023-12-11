Tuesday, 12 December 2023 09:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مودرن فيوتشر ينهي ترتيبات السفر إلى الإمارات استعداداً للسوبر المصري

12/11/2023 11:33:16 PM
(MENAFN- Youm7) أنهى مسؤولو مودرن فيوتش
ترتيبات سفر الفريق إلى الإمارات استعداداً للمشاركة في كأس السوبر المصري، المقرر انطلاقها 25 ديسمبر الجاري، ويلتقي مودرن فيوتشر مع بيراميدز في مواجهة نصف النهائي بالبطولة، والتي تقام لأول مرة بمشاركة 4 فرق وهي، الأهلي بطل الدوري والكأس، بيراميدز وصيف الكأس والدوري، سيراميكا بطل كأس الرابطة، ومودرن فيوتشر رابع دوري الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الإمارات عقب الانتهاء من مواجهة سيراميكا في الدوري والتي تقام الخميس المقبل الموافق 14 ديسمبر الجاري، بمنافسات دوري NILE، وكانت مواجهة مودرن فيوتشر والمصري، والتي كان من المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري، بسبب انشغال مودرن فيوتشر بخوض منافسات بطولة الكونفدرالية.

من ناحية أخرى، يترقب عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر، حسم مصيره مع ناديه خلال أيام، وذلك بعد الانتهاء من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، فى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التى أقيمت بالجزائر، وانتهت بهزيمة مودرن فيوتشر بهدف نظيف.

وكان مسؤولو مودرن فيوتشر قد أكدوا، فى وقت سابق، أن اللاعب سيتم حسم مصيره بعد الانتهاء من مواجهة اتحاد العاصمة، مؤكدين أن رغبة اللاعب ستحسم القرار النهائي للنادي.







MENAFN11122023000132011024ID1107575381

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث