المنتخب المغربي يتوج بجائزة افضل منتخب في القارة والأهلي المصري أفضل ناد

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 11 - 12 (كونا) -- توج المنتخب المغربي لكرة القدم بجائزة أفضل منتخب إفريقي لسنة 2023 فيما حظي نادي الأهلي المصري جائزة أفضل ناد في القارة وذلك في الحفل السنوي المنظم بمراكش اليوم الاثنين من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الكونفدرالية للعبة.
وتوج أسود الأطلس بجائزة أفضل منتخب إفريقي في القارة على حساب منتخبات السنغال وغامبيا عقب بلوغ نصف نهائي كأس العالم في قطر 2022 كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الانجاز.
كما فاز حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو بجائزة أفضل حارس مرمى في افريقيا لسنة 2023 متقدما على كل من حارس مرمى المنتخب الكاميروني أندريه أونانا وحارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي.
من جانبه فاز مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي بجائزة افضل مدرب افريقي للذكور لسنة 2023 متفوقا على كل من مدرب المنتخب الجزائري عبد الحق بنشيخة ومدرب المنتخب السنغالي أليو سيسي.
كما توج نادي الأهلي المصري بجائزة أفضل ناد على حساب فريقي الوداد الرياضي وماميلودي من جنوب افريقيا كما فاز اللاعب المصري محمود عبد المنعم (كهربا) بجائزة افضل هدف لسنة 2023.
ومن الجوائز الأبرز كذلك فوز المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمن لاعب (نابولي) الايطالي بلقب أفضل لاعب افريقي لهذا العام على حساب كل من الظهير المغربي أشرف حكيمي الذي يلعب في صفوف (باريس سان جيرمان) الفرنسي والنجم المصري محمد صلاح جناح نادي (ليفربول) الانجليزي. (النهاية)
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