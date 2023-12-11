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المنتخب المغربي يتوج بجائزة افضل منتخب في القارة والأهلي المصري أفضل ناد

12/11/2023 11:33:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 11 - 12 (كونا) -- توج المنتخب المغربي لكرة القدم بجائزة أفضل منتخب إفريقي لسنة 2023 فيما حظي نادي الأهلي المصري جائزة أفضل ناد في القارة وذلك في الحفل السنوي المنظم بمراكش اليوم الاثنين من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الكونفدرالية للعبة.
وتوج أسود الأطلس بجائزة أفضل منتخب إفريقي في القارة على حساب منتخبات السنغال وغامبيا عقب بلوغ نصف نهائي كأس العالم في قطر 2022 كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الانجاز.
كما فاز حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو بجائزة أفضل حارس مرمى في افريقيا لسنة 2023 متقدما على كل من حارس مرمى المنتخب الكاميروني أندريه أونانا وحارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي.
من جانبه فاز مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي بجائزة افضل مدرب افريقي للذكور لسنة 2023 متفوقا على كل من مدرب المنتخب الجزائري عبد الحق بنشيخة ومدرب المنتخب السنغالي أليو سيسي.
كما توج نادي الأهلي المصري بجائزة أفضل ناد على حساب فريقي الوداد الرياضي وماميلودي من جنوب افريقيا كما فاز اللاعب المصري محمود عبد المنعم (كهربا) بجائزة افضل هدف لسنة 2023.
ومن الجوائز الأبرز كذلك فوز المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمن لاعب (نابولي) الايطالي بلقب أفضل لاعب افريقي لهذا العام على حساب كل من الظهير المغربي أشرف حكيمي الذي يلعب في صفوف (باريس سان جيرمان) الفرنسي والنجم المصري محمد صلاح جناح نادي (ليفربول) الانجليزي. (النهاية)

م ر ي / ر ج



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